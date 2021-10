윤석열 "전두환, 잘못한 부분 있지만 정치 잘했다는 분들 많아"

"쿠데타와 5·18만 빼면 그야말로 정치를 잘했다는 분들 있어"



[아시아경제 김소영 기자] 윤석열 국민의힘 대선 예비후보가 전두환 전 대통령을 "전두환 대통령이 잘못한 부분이 있지만, 쿠데타와 5·18만 빼면 그야말로 정치를 잘했다는 분들도 있다"고 언급해 논란이 일고 있다. 이는 대통령이 되면 세부 업무는 전문가에게 맡기고 시스템 관리를 하면 된다는 취지의 얘기를 하면서 나왔다.

윤 후보는 이날 부산 해운대구 해운대갑 당원협의회를 방문해 "호남 분들도 그런 이야기를 하는 분이 꽤 있다"며 이같이 말했다. 그는 "이 분(전두환)은 군에서 조직 관리를 해봤기 때문에 (전문가들에게) 맡긴 것"이라고 설명했다.

이어 "그 당시 정치했던 사람들이 이런 이야기를 했다. (전 전 대통령이) '국회 일은 더 잘 아는 너희들이 해라'(라고 했다)”라며 "당시 삼저현상이 있었다고 하지만 그렇게 맡겼기 때문에 잘 돌아간 것"이라고 강조했다.

그러면서 "실제로 국정이란 해보면 굉장히 어려운 것"이라며 "금융, 예산 등 경제도 분야가 (다양하게) 있어서 그 분야 최고 고수들, 사심 없는 사람들을 내세워야 국민에게 도움을 드리는 것"이라고 덧붙였다.

그는 또 "경제 권력, 정치 권력 수사하면서 저도 일반 국민 못지않게 익혔지만 조금 아는 것 갖고 다 할 수는 없다"면서 "최고 전문가 뽑아서 임명하고 시스템 관리하면서 대통령으로 국민과 소통하고 챙길 어젠다만 챙길 것이다. 법과 상식이 짓밟힌 이것만 바로 잡겠다"고 밝혔다.

