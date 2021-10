윤석열 또 실언 논란… "전두환, 5·18 빼면 정치 잘했다는 분 많아"

당 대선주자들 향해선 "4연패의 주역들"

홍준표 "당을 궤멸시킨 공로로 출세 한 사람이 할 말인가"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 부산 해운대 방문 일정 중 전두환 전 대통령을 옹호하는 듯한 발언과 같은 당 대선 후보들을 ‘4연패의 주역’이라 비유하는 발언 등으로 구설에 올랐다. 당 경선 일정이 막바지에 다다르면서 발언 수위가 세진 모양새다.

윤 전 총장은 19일 부산 해운대갑 하태경 국민의힘 의원 사무실을 방문해 전 전 대통령을 언급하며 "군사 쿠데타와 5·18 광주 민주항쟁만 빼면 잘못한 부분이 있지만, 정치 잘했다는 분도 많다"며 "호남분들도 그런 얘기를 한다"고 발언했다.

이는 그가 대통령은 시스템 관리와 인력 배치 관리를 잘하는 역할을 하는 것이라고 주장하는 맥락에서 나온 말이다. 윤 전 총장은 "실제로 국정은 해보면 굉장히 어렵다는 것"이라며 "전 전 대통령도 군에서 조직 관리를 해봤기 때문에 경제는 전문가에게 맡긴 것이다"라고 말했다.

또 여권 경쟁 후보인 이재명 더불어민주당 대선 후보(현 경기도지사)를 겨냥하며 "정책을 잘해서 (나라가) 이 모양 이 꼴이 됐나. 부패가 만연하고 권력 가지고 돈 버러지짓거리 하면 정책이 소용없다, 훅 불면 날아간다"고 강조했다.

그러면서 본인이 적재적소에 전문가들을 배치하겠다고 공언했다. 윤 전 총장은 "저도 이런 경제 권력, 정치 권력 수사하면서 일반 국민 못지않게 조금 아는 것 가지고는 할 수 없다. 최고 전문가들을 뽑아서 적재적소에 해 놓고 전 시스템 관리나 하면서 대통령으로서 국민과 소통하며 챙겨야 할 아젠다만 챙길 생각"이라고 설명했다.

윤 전 총장은 이날 오전 방문 일정에서도 강도 높은 발언으로 논란이 됐다. 앞서 해운대을 김미애 국민의힘 의원 사무실을 방문한 자리에서 윤 전 총장은 경쟁 후보인 유승민 전 의원과 홍준표 국민의힘 의원을 겨냥하며 "(국민의힘) 4연패의 주역들"이라며 "새로운 피인 제가 뜻있는 정치인들과 함께 당을 바꾸겠다"고 말했다.

윤 전 총장은 본인이 국민의힘에 입당했을 때를 언급하며 "우리 당 후보들이 발칵 했다. ‘너 들어 온 지 얼마나 되냐’고. 제가 3개월 된다고 했다"며 "유 전 의원은 1년이 좀 더 됐다. 홍 의원은 4개월이 됐고"라고 지적했다.

그는 이어 "제가 왜 이 당에 왔겠나. 당 보호막으로 대통령을 해 먹자고 왔겠느냐"라며 "당을 바꿔야 한다. 당에 오래 계신 분이 당에 중요 자원이다. 그러나 당이 혁신할 땐 외부 수혈이 되어야 한다"라고 덧붙였다.

이같은 발언에 홍 의원은 즉각 반박했다. 그는 이날 페이스북으로 "우리가 4연패로 당이 존망의 기로에 서 있을 때 문재인 정권의 앞잡이가 되어 우리 당을 혹독하게 궤멸시킨 공로로 벼락 출세 한 사람이 할 말입니까?"라며 "천지도 모르고 날뛰면 쥐도 새도 모르게 사라지는 것이 정치판이라는 걸 알아야 한다"고 응수했다.

그러면서 "꼭 하는 짓이 이 후보같이 뻔뻔하다"며 "허참, 기가 차다"고 했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr