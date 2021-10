현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 1,000 등락률 -1.18% 거래량 97,217 전일가 84,400 2021.10.19 15:09 장중(20분지연) 관련기사 5000명 칼바람 불던 '유통 빅4', 위드코로나 2000명+α 뽑는다여성의류·화장품 판매↑ … 백화점 가을세일 매출 두자릿수 증가삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株 close 은 더현대서울 지하 2층에서 다음달 4일까지 '케이스티파이(CASETiFY)' 팝업스토어를 운영한다고 19일 밝혔다. 케이스티파이는 LA에서 시작한 휴대폰·스마트워치 등 IT기기용 액세서리 전문 브랜드로, 국내외 다양한 유명 브랜드와 협업한 상품으로 소셜네트워크서비스(SNS)에서 인기를 끌고 있다.

케이스티파이는 이번 팝업스토어 운영 기간 디즈니 프린세스, 미키 컬렉션, 바스키아 컬렉션 등 1000여종의 상품을 선보인다.

