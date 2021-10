광주경제고용진흥원, 공공배달앱 고객 이벤트 시상

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 경제고용진흥원(이사장 나성화)이 19일 '위메프오 광주공공배달앱' 사용고객을 위해 진행한 경품 이벤트 당첨자를 발표했다.

이번 이벤트는 지난 9월10일부터 10월10일까지 광주공공배달앱 위메프오 주문고객을 대상으로 진행됐으며, 지역민의 착한 소비에 대한 감사와 관심을 이끌어 내기 위해 실시됐다.

광주공공배달앱 위메프오는 매주 할인쿠폰 발행, 경품이벤트 진행, 지속적인 가맹점 가입등으로 인해 4월 시범운영부터 9월까지 총 6개월동안 118천600건의 거래건수와 28억4000만원의 매출액을 보였다.

매월 평균 6억7000만원의 매출을 기록하고 있으며 매월 점진적인 증가치를 나타내고 있다.

이벤트 당첨자는 총 5명이며 위메프오앱내 마이페이지의 공지사항에서 확인할 수 있다.

당첨자인 김모씨는 “경품이벤트가 진행되면서 더 많은 관심을 가지고 주문하게 됐고, 특히 주말에는 할인폭이 크기 때문에 더 자주 이용하고 있다며 광주공공배달앱의 할인혜택에 대해 만족하고 있다”라고 말했다.

광주시경제고용진흥원 주민옥 소상공인지원부 부장은 “지역소비자 주문이 증가할수록 앱 중개수수료 절감분이 지역 소상공인과 자영업자의 수익 증가로 이어지는 선순환 구조의 상생플랫폼인만큼 소비활성화를 위해 앞장서겠다”고 말했다.

