키움증권, 내달 1일 중개형 ISA 출시...사전예약 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 다음달 1일 출시 예정인 ‘중개형 ISA’에 대해 29일까지 사전 예약 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 이벤트는 이벤트 참여 즉시 사전예약 및 럭키박스 당첨금(최소 1000원부터 최대 10만원)을 확인할 수 있다. 키움증권 중개형 ISA계좌를 개설하면(출시 예정일인 11월 1일부터 11월 30일까지) 12월 중순 럭키박스 당첨금이 지급 된다. 추가로 사전예약 고객 중 추첨을 통해 LG트롬 건조기(1명), 다이슨 에어랩(3명), 삼성 공기청정기(5명)를 지급한다.

중개형 ISA계좌를 개설하면 일반 계좌와 동일하게 키움증권 MTS(영웅문S)와 HTS(영웅문)등을 통해 중개형 ISA계좌를 선택시 손쉽게 거래할 수 있다.

키움증권 관계자는 "국내 주식 및 다양한 상품을 직접 투자할 수 있는 중개형 ISA에 대해 키움증권의 출시를 기다리는 고객분들의 문의가 많다"며 "ISA계좌의 연간 납입한도 2000만원은 내년으로 이월이 가능하기 때문에 지금부터 준비해서 한도도 늘리고, 사전예약 이벤트로 다양한 혜택도 누리길 바란다"고 말했다.

개인종합자산관리계좌 ISA는 하나의 계좌에서 주식 및 다양한 금융상품을 편리하게 투자하고 절세를 누릴 수 있다. 1인당 1계좌만 개설이 가능하다. 2023년부터는 국내 상장주식에 투자 시 양도차익은 금융투자소득세에 포함돼 기본공제 5000만원 초과분은 20% 이상 과세 된다. 하지만 중개형 ISA계좌에서는 한도 없이 전액 비과세 혜택을 적용 받을 수 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr