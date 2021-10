기상관측 위성 '천리안5호' 2029년 도입…예비타당성 조사 추진

기상청·과기부, '천리안 5호' 예타 선정 추진

7년간 총 5980억원 투입해 기후위기 대응

23년부터 위성체·탑재체·지상국·알고리즘 개발

[아시아경제 한진주 기자] 기상청과 과학기술정보통신부는 정지궤도 기상·우주기상 위성시스템 '천리안위성 5호' 개발사업의 예비타당성 조사 대상 선정을 추진한다고 19일 밝혔다.

현재 기상관측은 천리안위성 2A호가 담당하고 있으며, 오는 2029년 임무가 종료된다. 천리안위성 5호는 2A호의 임무를 승계받아 2029년 발사된 후 2039년까지 10년 간 운영된다.

천리안위성 5호 사업은 시험기간을 포함해 2023년부터 7년간 진행되며 총 예산은 5980억원이다. 2023년부터 ▲위성체 ▲기상·우주기상 탑재체 ▲지상국 시스템 및 활용기술 등을 개발하고 2029년 정식 서비스를 목표로 하고 있다.

천리안위성 5호는 신속한 감시와 예측을 통해 초강력 태풍과 돌발성 호우, 산불 등의 기상재해로부터 국민의 재산과 생명을 보호하고, 이상기후 대응을 위한 다양한 위성정보를 생산할 예정이다.

천리안위성 5호는 2분 간격으로 한반도의 연속 관측이 가능해져 ▲초단기 위험기상 탐지 ▲산불탐지 능력 향상(4배) ▲우주기상 영향의 예·특보 운영 등을 할 수 있다. 산불 조기 탐지와 위성항법, 항공운항, 전력망 관리 효율화에도 도움을 줄 것으로 예상된다.

천리안위성 2A호의 한계였던 구름 아래 관측과 주·야간 불연속 문제 등을 해소하고, 태양 엑스선(X선) 관측센서 독자개발을 통해 태양폭발 탐지 소요시간도 최대 1시간에서 8분으로 단축시키는 것을 목표로 하고 있다.

박광석 기상청장은 "천리안위성 2A호에 대한 안정적인 임무 승계와 기상위성 기술 도약을 위해 이번 예비타당성 조사에 선정되어 2023년부터 천리안위성 5호 개발사업이 정상 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

