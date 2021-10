[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구의회(의장 박희율)는 19일 오전 10시 남구청 정문 광장에서 기후위기에 따른 예방 피켓을 들고 캠페인을 실시했다.

