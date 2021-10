에이치엘비그룹, ESG 경영위원회 신설…경영 투명성 '↑'

[아시아경제 유현석 기자] 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 50,200 전일대비 1,050 등락률 +2.14% 거래량 960,065 전일가 49,150 2021.10.19 15:01 장중(20분지연) 관련기사 삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수코스피 '힘겨운 3000' 지키기“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 그룹이 ESG(환경·사회·투명경영) 경영위원회를 신설하며 본격적인 ESG경영에 나선다고 19일 밝혔다.

에이치엘비그룹은 지난 4월 그룹 ESG 경영팀을 신설하고 ESG 경영체제 도입을 선언한 바 있다. 이번에는 후속조치로 계열 상장사의 사장단으로 구성된 그룹 ESG 경영위원회를 신설하고 제약·바이오, 레저, 식음료, 뷰티 등 각 사업분야의 경영활동이 그룹의 ESG 경영전략과 지침에 맞게 이뤄지도록 관리 감독을 강화할 방침이다.

이를 위해 에이치엘비그룹의 4개 상장 계열사인 에이치엘비, 에이치엘비생명과학, 에이치엘비제약, 넥스트사이언스는 3분기 정기 이사회를 통해 각각 사외이사 2인(위원장 포함), 사내이사 1인으로 구성된 ESG 위원회를 설립했다. 신설된 각 사별 ESG 위원회는 그룹 ESG 경영위원회의 방침에 따라 계열사별 특성에 맞는 구체적인 프로젝트를 수립해 체계적으로 수행해 나갈 계획이다.

남상우 에이치엘비그룹 ESG 경영위원장은 “인류의 더 나은 삶과 생명 연장의 꿈을 실현하고자 오랜 시간 노력해온 에이치엘비그룹에게 환경ㆍ사회 친화적 활동을 통해 그룹의 지속가능성을 높이는 ESG 경영은 매우 자연스럽고 친숙한 흐름이다”며 “경영 투명성을 비롯한 윤리경영, 안전·보건, 친환경 정책 등 경영전반에서 ESG 경영활동이 조직문화로 확고히 자리잡을 수 있도록 ESG 위원회의 기능을 강화해 갈 것”이라고 밝혔다.

