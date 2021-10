대한항공, 군용 헬기 정비능력 강화…보잉사와 협력

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 350 등락률 -1.13% 거래량 1,644,447 전일가 30,950 2021.10.19 14:00 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, ADEX 2021 참가…첨단 항공우주기술 선봬델타항공, 3분기 실적 날았지만…"보수적 접근 필요"대한항공 사단급 무인항공기, '2021년산업기술성과' 선정 close 이 우리 군의 회전익 항공기에 대한 국내 정비능력을 향상하기 위해 미국 보잉사와 기술협력에 나선다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 350 등락률 -1.13% 거래량 1,644,447 전일가 30,950 2021.10.19 14:00 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, ADEX 2021 참가…첨단 항공우주기술 선봬델타항공, 3분기 실적 날았지만…"보수적 접근 필요"대한항공 사단급 무인항공기, '2021년산업기술성과' 선정 close 은 경기도 성남 서울공항에서 개최 중인 ‘2021 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2021)'에서 미국 보잉사와 ‘군용 회전익 항공기의 기술협력을 위한 합의서’를 체결했다고 19일 밝혔다.

이날 행사에는 이수근 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 350 등락률 -1.13% 거래량 1,644,447 전일가 30,950 2021.10.19 14:00 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, ADEX 2021 참가…첨단 항공우주기술 선봬델타항공, 3분기 실적 날았지만…"보수적 접근 필요"대한항공 사단급 무인항공기, '2021년산업기술성과' 선정 close 오퍼레이션부문 부사장과 마리아 레인 보잉 항공부문 부사장 등 양사 관계자들이 참석했다.

합의 각서에 따라 아파치, 치누크 등 우리 군이 특수작전임무 및 수송용으로 운용하고 있는 회전익 항공기의 국내 정비능력 향상을 위해 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 350 등락률 -1.13% 거래량 1,644,447 전일가 30,950 2021.10.19 14:00 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, ADEX 2021 참가…첨단 항공우주기술 선봬델타항공, 3분기 실적 날았지만…"보수적 접근 필요"대한항공 사단급 무인항공기, '2021년산업기술성과' 선정 close 과 보잉사가 유지 정비(MRO) 분야에서 상호 협력한다.

현재 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 350 등락률 -1.13% 거래량 1,644,447 전일가 30,950 2021.10.19 14:00 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, ADEX 2021 참가…첨단 항공우주기술 선봬델타항공, 3분기 실적 날았지만…"보수적 접근 필요"대한항공 사단급 무인항공기, '2021년산업기술성과' 선정 close 은 아시아·태평양 지역 최대의 군용기 성능개량 및 종합 정비창으로 한국 및 미국 전투기와 수송기, 헬기 등 4700대 이상의 군용기 정비 및 성능개량 사업 실적을 보유하고 있다.

이수근 부사장은 “국내 최고의 항공기 성능개량 및 MRO 기술을 보유하고 있는 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 350 등락률 -1.13% 거래량 1,644,447 전일가 30,950 2021.10.19 14:00 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, ADEX 2021 참가…첨단 항공우주기술 선봬델타항공, 3분기 실적 날았지만…"보수적 접근 필요"대한항공 사단급 무인항공기, '2021년산업기술성과' 선정 close 과 세계 최고의 군용기 기술을 보유한 보잉사의 협력이 우리 군의 회전익 항공기에 대한 국내 정비능력 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

마리아 레인 부사장은 “오늘날의 안보 환경에서는 신규 항공기를 도입하는 것 뿐만 아니라, 안정적이고 효율적인 운영 관리 기술들을 갖추는 것 또한 중시해야 한다” 고 강조했다.

양사는 이번 협약을 통해 아파치와 치누크에 대한 보잉의 데이터 기반 후속 군수지원 서비스를 지원할 예정이다. 향후 한국 회전익 항공기 도입 사업의 공동 참여방안을 모색하는 한편 해외시장에서의 후속 군수지원 사업 포함 기타 기술 분야에서의 협력도 확대해 나갈 계획이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr