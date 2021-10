한전KDN, 나주시에 백신 냉장고·방역물품 기부

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 한전KDN(사장 김장현)에서 코로나19 백신 접종 및 방역 관리를 위한 방역물품을 기부했다고 19일 밝혔다.

기부 물품은 코로나 백신 보관용 냉장고 1대와 KF94 방역마스크 2000매 등 총 650만원 상당으로 전날 나주시 보건소에서 기부 행사가 진행됐다.

기부식에는 강인규 시장, 김장현 한전KDN사장, 윤상식 나주시보건소장 및 관계자들이 참석했다.

김장현 한전KDN 사장은 “백신 접종 완료율이 빠르게 증가할 수 있는 이유는 대한민국 그리고 나주시 의료진의 노력과 헌신 덕분이다”며 “코로나19로부터 일상을 되찾기 위한 공공기관 차원의 사회공헌활동을 지속해가겠다”고 전했다.

김 사장은 이번 기증식에 앞서 최근 코로나 검사를 위해 나주시보건소 선별진료소를 방문, 의료진의 애로사항을 듣고 방역물품 기부를 결심한 것으로 알려져 훈훈함을 더하고 있다.

강인규 시장은 “전국적인 백신 접종 가속화와 물량 급증으로 백신 보관에 어려움이 있었으나 이번 냉장고 지원을 통해 백신 관리와 접종에 큰 힘을 얻게 됐다”며 “한전KDN의 훈훈한 미담이 지역사회와 공공기관 간 상생과 협력의 기반을 더욱 두텁게 하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

