경남교육청, ‘청렴소리함’ 운영 … 사례 공유로 즐거운 일터 조성

청렴소리함과 청렴엽서 통해 직원, 도민 누구나 참여 가능

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경남도교육청은 칭찬하는 문화를 정착하고, 서로 성장하는 계기를 마련하기 위해 ‘청렴소리함’을 운영한다고 19일 밝혔다.

청렴소리함은 청렴한 조직문화로 체질을 개선하기 위해 긍정적인 의견과 칭찬을 모으는 자정 활동 중 하나다. 직원의 인상과 성품뿐만 아니라 적극적인 활동까지 공유해 서로 배려하고 존중하는 건전한 조직문화를 조성하는 사례로 활용할 예정이다.

직원칭찬과 추천은 경남교육청 구성원과 도민이면 누구나 본청과 제2청사 현관에 비치된 청렴소리함과 청렴 엽서 보내기를 통해 칭찬할 수 있다. 교육지원청은 별도로 설치된 여러 소통 창구를 통해 지역별로 특색있는 칭찬과 청렴 문화 조성 활동을 시행한다.

이민재 감사관은 “청렴소리함으로 교육 공동체가 서로 칭찬하는 분위기를 멀리 넓게 펼쳐, 맑고 깨끗한 일터를 만드는 마중물로 쓰길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr