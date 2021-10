광주상의, 광주 유망기업 제품 홍보간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주상공회의소(회장 정창선)는 19일 회관 7층 대회의실에서 ‘광주 유망기업 제품 BtoB 홍보간담회’를 개최했다.

이번 간담회는 광주광역시, 광주지방고용노동청이 지원하는 광주일자리창출 혁신프로젝트 ‘유망기업 미래 핵심기술 융복합 패키지 지원’사업의 일환으로 추진됐으며, 지역건설사 임직원, 지역 언론인, 홍보기업 관계자 등 40여명이 참석했다.

광주상의에 따르면 코로나19 장기화에 따른 경기침체로 지역기업의 매출 급감, 고용률 하락이 불가피한 상황을 맞아 기업의 마케팅 및 판로개척을 지원하기 위해 이번 간담회를 기획했다고 밝혔다.

간담회에 참여한 홍보기업은 디케이(주), ㈜범우, ㈜광명바이오산업, 지키다, 다공에스앤티(주) 등 5개 기업으로 제품 및 기술에 대한 소개, 질의응답, 제품 및 기술 개선방안 제언 등의 순으로 진행됐다.

채화석 광주상의 전무이사는 “기술력과 상품성은 보유하고 있으나 마케팅 역량부족으로 시장개척에 어려움을 겪는 유망기업들이 많다”면 “홍보간담회를 정기적으로 개최해 지역 유망기업에 신시장 진출 기회를 제공하고, 지역산업의 고도화 및 일자리 창출에 마중물이 되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr