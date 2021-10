산림청 “멸종위기 구상나무 등 보전·복원 강화”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 멸종위기에 처한 구상나무 등 고산 침엽수종의 보전·복원 활동을 강화한다.

19일 산림청에 따르면 멸종위기 고산 침엽수종은 구상나무, 분비나무, 가문비나무, 주목, 눈잣나무, 눈측백, 눈향나무 등 7종이 대표적이다.

이들 수종은 2016년부터 중점 보전 대상으로 선정돼 관리돼 왔다. 당해 ‘제1차 멸종위 고산 침엽수종 보전·복원 대책’을 수립해 추진하면서다.

1차 대책으로 산림청은 전국단위 실태조사를 통한 공간정보 구축으로 2년 주기의 현장점검(모니터링)을 도입하고 현지 외 보존원 조성 등 보전기반 마련에 착수하는 등의 성과를 올렸다.

이 과정에서 7대 고산 침엽수종은 한라산과 지리산 등 전국 31개 산지 1만2094㏊(국내 산림면적의 0.19%)에 걸쳐 370여만 그루가 생육하는 것으로 파악(추정)됐다. 수종별로는 구상나무가 6939㏊, 분비나무 3690㏊, 주목 2145㏊ 등으로 분포면적이 컸다.

또 1차 모니터링(2019년~2020년)에서 구상나무림 33%, 분비나무림 31%, 가문비나무림 40% 등의 쇠퇴도를 확인해 멸종위기 고산 침엽수종의 보존·복원 관리 강화가 필요하다는 결론을 도출했다.

이를 바탕으로 산림청은 제2차 대책(2022년~2026년)을 마련해 생육에 위협을 받는 멸종위기 고산 침엽수종 보전 정책과제를 수립해 제시했다.

2차 대책은 ▲현지 조사방식 개선 및 원격탐사 기반의 공간 관리체계 강화 ▲복원 지침(가이드라인) 개발 및 복원소재 국가관리 체계 확립 ▲현지 내·외 보전사업 본격화 ▲연구·협력 활성화 및 추진기반 정비 등을 골자로 실행 목표로 삼는다.

우선 산림청은 고산 침엽수종 모니터링 체계를 고도화한다. 기존의 모니터링 방식을 유지하는 것에 더해 생육 유형별 서식지 환경 특성을 정밀조사 해 쇠퇴 원인에 대한 가설을 검증하고 조사결과의 축적 및 활용을 위한 정보관리 체계를 구축한다는 게 핵심이다.

또 전국 산림에 구축한 산악기상관측망 관측 정보와 위성정보 기반의 산림생태계 상시감시 체계 구축으로 고산 침엽수종이 생육하기에 부적합한 지역을 선제적으로 파악, 현지 내 보전 방안을 지원할 계획이다.

고산 침엽수종 보전·복원 사업의 실행기반 구축에도 나선다. 산림청은 수종·집단별 복원 우선순위 선정을 위해 자생집단의 유전 다양성을 평가하고 복원 성공 가능성을 높이기 위한 대상지 특성평가를 수행한다.

특히 고산 침엽수종의 천연갱신 유도를 위한 실연사업을 추진하는 등 현지 내·외에서의 보전사업에 무게를 더할 방침이다. 천연갱신은 기존의 나무에서 떨어진 종자, 뿌리, 그루터기의 움싹 등 자연적으로 후계림이 조성될 수 있게 하는 것을 말한다.

반대로 자연적 후계림 형성이 어려운 집단은 현지 외 보존원 조성으로 야생에서의 절멸을 막고 체계적 이력관리로 복원재료를 확보해 구상나무와 분비나무를 시작으로 시험규모의 복원사업을 추진하겠다는 게 산림청의 복안이다.

산림청 임상섭 산림보호국장은 “2차 대책은 1차 대책을 통해 도출한 성과물을 바탕으로 7대 고산 침엽수종의 보전·복원력을 강화하는 데 초점이 맞춰진다”며 “산림청은 2차 대책으로 고산 침엽수종의 쇠퇴현상을 완화, 고산 침엽수종 등 산림자원이 절멸하는 것을 막기 위해 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr