황인홍 무주군수, 국립공원공단 감사패 받아

‘구천동 어사길’ 성공적 복원의 공로 인정

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 황인홍 무주군수가 19일 국립공원공단(이사장 송형근)으로부터 감사패를 받았다.

감사패는 무주군이 ‘구천동어사길 복원 및 대내·외에 홍보’에 기여한 공로를 인정해 수여한 것이다.

황인홍 군수는 “코로나19 상황임에도 어사길 복원 후 해당 구간을 찾는 관광객들의 발길이 줄을 잇고 있다”며 “복원부터 홍보, 마케팅 등 다양한 사업과 활동을 펼치며 공을 들였던 어사길이 덕유산의 보물, 무주군의 자랑으로 자리메김하고 있다는데 큰 자부심을 느낀다”고 말했다.

구천동 어사길(4.9km)은 구천동 33경중 제16경인 인월담부터 제32경인 백련사까지 이어지는 계곡 길로, 초입부터 인월담까지의 ‘숲나들길’, 인월담~구월담까지의 ‘청렴길’, 구월담~안심대까지의 치유길, 안심대~백련사 하늘길 구간으로 나뉜다.

어사길 복원사업은 무주군이 세계적인 으뜸관광지 무주의 기반을 만들고 ‘무주다운 관광지’ 조성을 위해 2016년부터 올해 6월까지 추진한 것으로, 사업비 10억여원을 투입해 목교 2개소를 비롯한 데크로드와 계단, 목재데크, 안내판 등을 설치해 편의성을 높였다.

또한 오솔길과 돌계단 등을 그대로 살리고 인위적이 구조물은 최소화시켜 ‘옛길 복원’의 의미를 살렸다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr