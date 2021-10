[아시아경제 이정윤 기자] 서울 서초구 양재동에 있는 한 업체 사무실에서 남녀 직원 2명이 생수를 마시고 쓰러져 경찰이 수사에 나섰다.

19일 경찰에 따르면 이들은 전날 사무실 책상에 놓여있던 생수를 마시고 "물맛이 이상하다"는 말을 한 뒤 의식을 잃고 쓰러졌다. 남성 직원은 아직도 의식을 회복하지 못해 중환자실에 입원해 있는 것으로 전해졌다.

소방 당국은 여성 직원과 남성 직원이 약 1시간의 시차를 두고 호흡곤란을 호소하며 쓰러졌으며 현장에 도착했을 때 이미 의식이 없었다고 전했다.

경찰은 이들이 마신 생수병을 국과수로 보내 약물 감정을 의뢰하는 한편, 같은 회사 직원들을 상대로 조사를 벌이고 있다.

