광주은행, 양궁 국가대표 안산 선수 홍보대사 위촉

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 18일 본점에서 양궁 국가대표 안산 선수를 홍보대사로 위촉하고, 격려금 2000만원 전달과 함께 스타 톡톡데이를 개최했다.

안산 선수는 2020 도쿄올림픽 양궁에서 혼성 단체전과 여자 단체전, 개인전 종목까지 대한민국 하계 올림픽 양궁 역사상 첫 3관왕과 지난 9월에 막을 내린 2021 세계 양궁선수권 대회 2관왕을 달성했다.

광주광역시에서 출생해 광주문산초등학교와 광주체육중·고등학교를 거쳐 현재 광주여자대학교에 재학중으로 광주를 세계에 빛낸 안산 선수를 광주은행 홍보대사로 위촉하고, 격려금 2000만원을 전달하며 지역 스포츠 인재 양성과 지역 체육 활성화에 도움이 되길 기원하는 바람을 전했다.

송종욱 광주은행장은 “코로나19 장기화로 힘든 시기를 보내고 있는 지역민에게 꿈과 희망을 안겨준 대한민국 양궁에 감사하고, 고향을 빛낸 안산 선수가 자랑스럽다”며, “2020 도쿄올림픽의 영광을 발판으로 우리지역 스포츠 인재 발굴 및 양성과 지역 체육 활성화의 발판이 마련되길 바란다”고 말했다.

격려금 전달 후에는 안산 선수의 사인회가 진행되었다. 광주은행 임직원과 본점을 방문한 고객을 대상으로 진행된 이번 사인회는 지역 출신 스포츠 스타와 만남과 소통의 장이 되어 성황리에 마무리 되었다.

