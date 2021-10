대유플러스, 현대기아차에 대유합금 LPI사업부 양수

[아시아경제 황준호 기자] 대유플러스 대유플러스 000300 | 코스피 증권정보 현재가 1,495 전일대비 60 등락률 +4.18% 거래량 12,295,953 전일가 1,435 2021.10.19 12:34 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제특별 한정판! “95조 리비안 상장 … 관련 주 지금 사야할 것” 특별 한정판! “95조 리비안 상장 … 관련 주 지금 사야할 것” close 는 현대기아차에 대유합금 LPI사업부 영업을 양수한다고 19일 공시했다. 양수가액은 9억6300만원. 양수예정일자는 10월 31일이다. 양수목적은 현대기아차에 LPG차량 연료탱크 사업을 양수, 수소차 연료탱크 설치프레임 및 액체수소연료탱크를 개발 및 사업확장을 위함이다.

