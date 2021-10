경기도 국감 후폭풍…오가는 고성 속 "김용판 사보임" vs "실체는 명백"

19일 행안위 국감서 전일 '조폭 돈다발' 논란에 여야 공방

민형배 "김용판, 국감장 있을 자격 없어…사보임 요청"

김용판 "자격 없는지는 곧 밝혀질 것…사진 하나로 전체 덮으려는 건 소아적 발상"

[아시아경제 오주연 기자] 서울시 국정감사가 진행된 19일 국회 행정안전위원회 국감장에서는 전일 경기도 국감의 여파가 가시지 않아 여야 공방이 지속됐다. 김용판 국민의힘 의원이 제기한 이재명 더불어민주당 대선후보(경기도지사)의 조폭연루설과 관련해 여당에선 "추악한 정치공작"이라며 김 의원의 사보임을 요청했고, 야당은 "손으로 하늘을 가릴 순 없다"며 강력 반발했다.

이날 민형배 민주당 의원은 서울시 국감에 앞서 얻은 의사진행 발언을 통해 "어제 국감에서 지금까지 보지 못했던 사상 초유의 국감 자료, 증거 조작 사진을 봤다"면서 "추악한 공작정치에 국민의힘이 조직적으로 공모했다는 제보가 들어왔다"고 말했다.

그러면서 "국감장을 더럽히는 김용판 의원은 국감장에 있을 자격이 없다"며 사보임을 요구했다. 또 "국감장에 조폭과 결탁해서 누가 도대체 김용판 의원에게 이런 자료를 제공했는지 배후를 밝혀라"라고도 했다.

야당 의원들은 즉각 항의했다. 김도읍 국민의힘 의원은 "이것이 무슨 의사진행 발언이냐"고 목소리를 높이며 야당에도 의사진행 발언 시간을 달라고 했다.

이에 발언기회를 얻은 김용판 의원은 "손바닥으로 하늘을 가릴 수는 없다"면서 "실체는 명백하다"고 여당 측 주장에 대꾸했다.

김 의원은 "지금 돈다발로 문제를 지적하지만, 본체는 진술서에 진정성이 있다. 이건 조만간 밝혀진다"고 말했다. 그러면서 "걱정하지 마시고 기다리시면, 과연 제가 조폭과 결탁돼서 (국회의원)자격이 없는지 밝혀질 것이다. 그러니 지켜보면 된다"고 응수했다.

김 의원은 "(전일 공개한)사진 그 한 장으로 전체를 덮으려고 국민을 호도시키는 자세는 적절치 않다. 그것은 소아적 발상"이라면서 "만천하에 고발할 사안"이라고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr