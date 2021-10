관광공사, '한국관광 데이터랩' 우수 활용사례 공모전 개최

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사가 18일부터 11월14일까지 ‘한국관광 데이터랩 우수 활용사례 공모전’을 실시중이라고 19일 밝혔다.

이 공모전은 ‘한국관광 데이터랩’이 실제 업무에서 활용된 우수 사례를 발굴해 데이터랩 홍보 및 서비스 개선을 기하기 위한 취지로 마련됐다. 국내 관광업계는 물론 전국 지자체 및 공공기관 등 유관기관, 학술연구기관 등의 종사자라면 누구나 참여 가능하다.

참여하려면 한국관광 데이터랩 내 공모전 전용 페이지에서 신청서 양식을 다운받은 후 한국관광 데이터랩의 장점, 자신만의 활용 노하우 등의 질문에 서면 인터뷰 형태로 답변을 작성, 이메일로 제출하면 된다. 한국관광 데이터랩을 본인 업무에 창의적으로 활용해 가시적 성과를 창출한 경험을 구체적으로 제시할수록 좋으며, 한국관광 데이터랩 활용 기획서 등을 참고자료로 첨부하면 가점도 부여된다.

수상자는 전문가 심사를 거쳐 대상 1명, 최우수상 3명, 우수상 5명을 최종 선정하며, 대상 100만원, 최우수상 50만원, 우수상 30만원 등 총 400만원의 상금이 공사 사장 표창과 함께 주어진다. 결과는 오는 11월30일 한국관광 데이터랩 누리집을 통해 발표되며 수상작은 추후 누리집에 공개해 우수 활용사례 공유·확산에 활용할 예정이다.

한편 한국관광 데이터랩에서는 ▲이동통신, 신용카드 등 외부 빅데이터를 활용한 지역별 관광객 이동·소비 행태 분석 서비스 ▲이종 데이터 간 융합을 통한 관광특화 분석 모델 ‘우리지역 관광 상황판’ ▲주요 방한시장별(22개국) 해외·방한여행 현황 분석 서비스 ▲관광통계 및 관광 실태조사 등 데이터 시각화 서비스 ▲각종 연구보고서 및 이슈리포트 서비스 등을 회원 대상 무료로 제공한다. 2021년 2월 중순 오픈 이후 약 8개월 간 2000여개 기관, 9500여명의 고객이 회원으로 가입해 활발하게 이용 중이다.

