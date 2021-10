자율주행차 등 차세대 지능형 교통시스템 인프라 2027년까지 구축

국토부, 19일 국무회의서 ‘지능형교통체계 기본계획 2030’ 보고·확정

2027년 완전자율주행(Lv.4) 상용화 대비해 올해부터 전국 주요 도로에 C-ITS 통신 구축

스마트 CCTV 모니터링 시스템 확대. 이용자 데이터 수집 실내 측위 시스템 2023년 개발

[아시아경제 조강욱 기자] 정부가 오는 2027년 자율주행차와 도심항공교통(UAM) 등 새로운 교통수단의 도입을 위한 인프라 구축에 나선다. 또 인공지능(AI), 빅데이터 등 신기술을 활용해 교통안전 사각지대를 해소하는 방안도 추진한다.

국토교통부는 19일 국무총리 주재로 열린 국무회의에서 ‘지능형교통체계 기본계획 2030’을 확정했다고 밝혔다.

지능형교통체계(ITS, Intelligent Transport System)는 자동차, 도로와 같은 교통수단, 시설에 첨단기술을 적용해 교통 흐름을 개선하고 교통 안전을 증진하는 교통체계이다. 지능형교통체계 기본계획은 국가통합교통체계효율화법에 따른 10년 단위 법정 계획으로, 자동차·도로, 철도, 항공, 해상 각 교통 분야별 지능형교통체계 개발·보급하기 위한 추진전략이다.

이번 ‘지능형교통체계 기본계획 2030’은 2030년을 목표연도로 ‘친환경적이고 안전하면서 단절 없는 사람 중심의 교통서비스 제공’을 비전으로 수립했다.

국토부는 2027년 레벨4 완전자율주행 상용화에 대비해 올해부터 고속도로 등 전국 주요 도로에 C-ITS 통신 인프라 구축을 추진한다. C-ITS는 주행 중인 차량이 다른 차량 또는 시설과 각종 교통 정보를 실시간으로 주고받는 기술로, 완전자율주행 상용화의 기반으로 여겨진다. 차량-인프라-센터 간 신뢰성 있는 정보교환을 위해 V2X 보안인증체계도 구축해 자율주행차의 원활한 운행을 지원한다.

또 도심 내 수직이착륙을 특징으로 하는 UAM의 탑승시설 구조와 제반설비에 관한 기준을 마련한다. 도심 내 안전한 운용과 효율적 운항을 위해 도심 3차원 지도를 구축해 UAM의 본격적인 활용을 준비한다.

주요 교통시설에서의 교통안전 강화를 위해 사전·사후 통합 안전 관리체계를 구축한다.

인공지능으로 역주행 등 돌발상황을 감지하는 스마트 CCTV 모니터링 시스템을 주요 구간에 확대한다. 실시간 노면상태(결빙 등) 및 장애물(낙석 등)을 검지해 운전자에게 위험정보를 제공하는 도로상태 관리시스템 등을 구축해 도로교통 안전을 강화한다.

아울러 철도건널목 교통흐름을 판단하고 위험 상황을 스스로 판단하는 전자식 경보시스템을 도입하고 인접 도로 교통신호와의 연계체계를 마련한다. 2025년까지 교통량이 많은 200개소에 스마트 철도건널목을 우선 구축한다.

실내, 지하 등의 위치에서 이용자 행태 데이터를 수집하는 실내 측위 시스템을 2023년까지 개발한다.

인공지능 기반으로 집에서부터 공항 탑승구까지의 최적 이동 경로 등을 모바일로 제공하는 맞춤형 가상비서 서비스를 구현하고, 자율?추종주행기반 여객 짐운반 카트로봇 도입을 확대한다.

ODA 사업과 연계해 철도 운행·안전관리 기술의 해외수출과 지능형해상교통정보서비스 등 해양 디지털 기술 관련 국내 기업의 해외시장 진출 등도 돕기로 했다.

안석환 국토부 종합교통정책관은 "국민들이 출발지부터 도착지까지 보다 더 안전하면서도 편리하게 이동할 수 있도록 교통체계가 업그레이드 될 것"이라며 "국민들이 상상했던 첨단 교통체계가 실현될 수 있도록 기본계획 상의 세부과제들을 분야별로 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr