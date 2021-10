9월 거주자외화예금 942억달러…전월比 16억달러↑

19일 '9월 중 거주자 외화예금 동향' 발표

기업예금 21억달러↑·개인예금 5억달러↓

[아시아경제 장세희 기자]9월 국내 거주자의 외화예금이 942억달러를 기록했다.

한국은행이 19일 발표한 '9월 중 거주자 외화예금 동향'에 따르면 지난달 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 942억달러로, 직전달 대비 16억달러 늘었다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출한 외국 기업 등의 국내 외화예금을 말한다.

9월 말 외화예금은 지난 4월(948억3000만달러)과 5월(947억3000만달러)에 이어 역대 세 번째로 큰 규모다. 거주자 외화예금은 2월(잔액 685억1000만달러) 이후 증가세를 이어가고 있다.

주체별로는 9월 기업예금(757억6000만달러)은 21억달러 늘어난 반면, 개인예금은 5억달러 감소한 184억4000만달러를 기록했다.

통화 종류를 보면, 미 달러화예금(821억5000만달러)과 위안화예금(16억2000만달러)이 각각 전월대비 17억7000만달러, 1000만달러 증가했다.

한은 관계자는 "달러화예금의 경우 일부 기업의 수출 대금 및 금전신탁 만기도래 자금 예치 등으로 기업이 증가한 가운데 개인은 환율 상승 등의 영향으로 감소했다"고 설명했다. 9월 기간 중 평균 원·달러 환율은 1170.4원으로 8월(1161.1원)보다 9.3원 높았다.

아울러 한은은 위안화예금은 일부 기업의 해외투자 회수 자금 예치 등으로 증가한 것으로 분석했다.

엔화예금은 전월대비 1억5000만달러 감소한 47억9000만달러를 기록했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr