한모바이오, 탈모치료 위한 ‘모유두세포 이식’ 임상 착수

[아시아경제 김희윤 기자] 세포전문 기업 한바이오그룹의 계열사인 한모바이오(대표 윤정인)는 임상관련 전문기관 디티앤씨알오와 임상 포괄 용역계약을 체결하고 탈모치료제 개발을 위한 본격적인 임상에 착수한다고 19일 발표했다.

이번 계약에는 모유두세포와 NK세포치료제, 줄기세포치료제 및 모유두세포배양액 개발 진행에 대한 임상시험이 포함된다.

디티앤씨알오는 다양한 신약 및 세포치료제 임상 수행을 바탕으로 비임상 효력 및 독성시험, 임상시험 등 임상 관련 폭넓은 경험을 보유한 전문 기관이다.

한모바이오는 디티앤씨알오와 모유두세포치료제 개발을 위한 비임상시험을 올해 11월 중 시작하기로 협의했다. 아울러 2022년 상반기 중 임상 1상에 대한 IND 신청을 목표로 조속한 임상종료와 품목허가를 완료할 계획이다.

모기업인 한바이오그룹은 주력 분야인 NK세포치료제 및 줄기세포치료제의 등록과 세포배양액을 이용한 화장품 원료 등록을 위한 비임상 시험 등도 함께 진행할 예정이라고 덧붙였다.

한모바이오는 한바이오그룹의 줄기세포, NK면역세포 배양기술을 바탕으로 머리카락의 씨앗 역할을 하는 모유두세포 대량배양 성공 이후 모유두세포 전문 연구목적으로 설립됐다. 이후 한모바이오는 탈모치료를 위한 모유두세포 분리-배양-이식에 대한 본격적인 연구개발에 착수해 지난해 9월 모유두세포 대량배양에 성공했다.

이어 지난 상반기 탈모치료 기반 기술인 ‘두피조직 유래 모유두세포의 분리 및 대량증식방법’과 ‘천공을 통한 모유두세포 이식방법’ 기술을 특허 등록했다.

강다윗 한바이오그룹 회장은 “이번 임상계약을 통해 탈모치료의 획기적 대안이 될 수 있는 모유두세포 배양이식과 치료제 개발을 본격적으로 시작했다”며 “아울러 줄기세포와 NK면역세포에 대한 임상 뿐만 아니라 세포배양액에 대한 비임상도 함께 시작해 세포치료제 개발과 다양한 관련 제품 개발에 매진할 것”이라고 말했다.

