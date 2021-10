인트론바이오, 로봇 파지 활용 항-바이러스 플랫폼 기술 개발

[아시아경제 박형수 기자] 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 19,950 전일대비 600 등락률 +3.10% 거래량 123,965 전일가 19,350 2021.10.19 11:04 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, SAL200 임상시험 결과 국제학회서 발표“위드코로나 백신여권”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는?인트론바이오, mRNA 백신 플랫폼 美 특허…차세대 백신 원천기술 확보 close 는 보유 중인 로봇 파지(개량형 박테리오파지) 기술을 활용해 특정 바이러스에 대한 백신 성분 및 항-바이러스 약효 성분을 효율적으로 전달하는 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

최근 코로나19 영향으로 접종 부작용을 줄일 수 있는 안전한 백신 개발 요구가 커지고 있다. 백신 부작용 원인으로는 개인의 특이성이나, 백신 성분, 바이러스성 벡터 (Viral vector)나 리포좀 (Liposome) 같은 백신전달체 (Vaccine carrier) 유래 요인 등 여러 가지가 알려졌다. 화이자나 모더나 mRNA 백신의 경우에는 백신전달체 성분이 주요 부작용 요인으로 꼽힌다.

인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 19,950 전일대비 600 등락률 +3.10% 거래량 123,965 전일가 19,350 2021.10.19 11:04 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, SAL200 임상시험 결과 국제학회서 발표“위드코로나 백신여권”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는?인트론바이오, mRNA 백신 플랫폼 美 특허…차세대 백신 원천기술 확보 close 가 개발한 기술은 백신 및 치료약물을 개발하는 데 활용할 수 있다. 천연 백신전달체 관련 기술로 가능성이 크다. 핵심기술 가운데 하나인 목업-파지러스 기술은 지난해 확립한 맞춤형 로봇 파지 기술에 백신 유효 성분의 탑재 성능을 개량했다. 대장균 숙주가 아닌 다양한 박테리아 숙주에서 선택적으로 자가 복제 및 생산이 가능하다. 목업-파지러스 기술을 개발하는 데 특이적인 숙주 감염능과 유전적 차이를 보유한 박테리오파지를 독자적으로 개발해 활용했다. 관련 지적재산권도 확보했다.

인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 19,950 전일대비 600 등락률 +3.10% 거래량 123,965 전일가 19,350 2021.10.19 11:04 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, SAL200 임상시험 결과 국제학회서 발표“위드코로나 백신여권”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는?인트론바이오, mRNA 백신 플랫폼 美 특허…차세대 백신 원천기술 확보 close BD사업부 손지수 본부장은 "기존 백신 부작용 문제를 해결할 수 있다"며 "대량으로 제조하는 데 유리해 산업적 기술 활용성이 높다"고 설명했다. 이어 "기술을 적용한 백신은 냉장 조건에서 장기간 보관 안정성을 제공할 수 있다"며 "범용 인플루엔자 백신(Flu Vaccine)을 개발하는 데 적극 투자할 것"이라고 덧붙였다.

인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 19,950 전일대비 600 등락률 +3.10% 거래량 123,965 전일가 19,350 2021.10.19 11:04 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, SAL200 임상시험 결과 국제학회서 발표“위드코로나 백신여권”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는?인트론바이오, mRNA 백신 플랫폼 美 특허…차세대 백신 원천기술 확보 close 는 세균성 감염질환 대응 목적의 박테리오파지 활용을 넘어서 파지러스 (PHAGERUS) 프로젝트를 통해 항-바이러스 분야로까지 박테리오파지 활용 범위를 확대해 나가고 있다.

윤경원 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 19,950 전일대비 600 등락률 +3.10% 거래량 123,965 전일가 19,350 2021.10.19 11:04 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, SAL200 임상시험 결과 국제학회서 발표“위드코로나 백신여권”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는?인트론바이오, mRNA 백신 플랫폼 美 특허…차세대 백신 원천기술 확보 close 대표는 "인플루엔자 바이러스나, 더 나아가 코로나 19 바이러스에 대한 백신 및 치료제 개발 뿐만 아니라, 다양한 바이러스성 질환에 대한 의약품 개발에 활용할 수 있다"고 말했다.

이어 "면역시스템 조절을 통해 다양한 질병을 제어하는 파지리아러스(PHAGERIARUS®) 플랫폼 기술을 개발하는 데 활용 가능한 기술"이라며 "항암제와 퇴행성뇌질환, 자가면역질환에 대한 면역치료제 개발로 기술 적용 범위를 더욱 확대할 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr