부산지역 9개 공공기관, 사회적경제기업 돕는 크라우드 펀딩 실시

[아시아경제 송승섭 기자]부산지역 9개 공공기관이 ‘부산 사회적경제 지원 기금(BEF)’으로 사회적경제기업을 지원한다.

19일 업계에 따르면 각 기관은 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 부산지역 사회적경제기업의 판로개척과 매출확대를 돕기 위해 크라우드 펀딩과 온라인 프로모션 등을 진행한다.

지원사업에는 기술보증기금, 부산도시공사, 부산항만공사, 주택도시보증공사, 한국남부발전, 한국예탁결제원, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 한국해양진흥공사이 참여한다. 예산은 2018년부터 연간 50억원으로 조성한 BEF 기금을 활용한다.

크라우드 펀딩은 사회적경제기업이 판매 목표금액과 참여 목표인원을 달성하면 BEF에서 매칭투자 자금을 지원하는 방식으로 진행된다. 펀딩에는 사회적경제기업 뿐 아니라 소셜벤처도 참여한다.

이미 지원한 사회적경제기업은 매출확대를 위해 부산사회적경제 통합쇼핑몰에 ‘BEF 특별관’을 열고, 신규가입 및 구매 고객을 대상으로 경품을 제공하는 프로모션을 진행한다. 프로모션은 총 2차에 걸쳐 진행된다.

문성유 캠코 사장은 “이번 프로젝트가 사회적경제 생태계 선순환과 경쟁력 강화에 실질적인 도움이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 BEF와 함께 사회적경제기업 지원을 위한 혁신 프로그램을 지속적으로 확대해 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 강조했다.

