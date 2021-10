울산 ‘사회서비스원’ 임원 공모 … 12월 설립 예정

상임이사 원장 1명, 비상임 이사 9명·감사 1명



11월 2일 오후 6시까지 지원서 접수

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시는 오는 12월 설립을 앞둔 ‘울산광역시 사회서비스원’ 임원을 공개 모집한다.

모집 대상은 사회서비스원 원장(상근이사) 1명과 비상임 이사 9명, 비상임 감사 1명 등 총 11명이다.

자격은 사회복지 및 사회서비스분야에 대한 전문적인 지식과 경험, 민간과 공공분야를 통합하고 조직을 원활하게 이끌 수 있는 경험, 조직관리 및 경영에 대한 전문적 지식을 가져야 한다.

자세한 사항은 울산시 누리집 고시공고에서 확인할 수 있다.

희망자는 지원서 등 제출서류를 갖춰 오는 11월 2일 오후 6까지 시청 복지인구정책과로 방문하거나 등기우편으로 접수하면 된다.

울산시는 ‘사회서비스원 임원추천위원회’의 서류심사(원장, 비상임이사·감사) 및 면접심사(원장) 등을 거쳐 최종 임명한다.

울산시 사회서비스원은 임원임명, 정관제정, 보건복지부의 설립허가 후 올 12월에 설립될 예정이다.

