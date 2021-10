레메디, 치과용 포터블 엑스레이 日 진출

일본 후생성판매 허가 획득

세계 2위 의료기기 시장 일본 공략 본격화

[아시아경제 김철현 기자] 엑스레이·방사선기기 솔루션 전문기업 레메디(대표 이레나)는 자체 개발한 치과용 포터블 엑스레이 'REMEX'가 일본 의료기기 시장 진출에 성공했다고 19일 밝혔다.

레메디는 최근 일본 현지 파트너사를 통해 치과용 포터블 엑스레이에 대한 일본 후생성 의료기기 판매 허가를 획득했다. 아시아 최대 의료기기 시장인 일본은 자국 의료기기의 시장 점유율이 높다. 특히 해외 의료기기 업체들은 후생성 허가가 까다로워 그동안 일본 진출에 어려움을 겪었다.

레메디는 2년 간 노력을 통해 허가 획득에 성공, 일본 파트너사를 통해 올해 말부터 'REMEX'의 일본 치과시장 진출을 추진할 예정이다.

또한 사우디아라비아, 아랍에미레이트, 러시아 등 40여개 국가로 이미 수출을 진행하고 있어 내년부터는 매출이 본격화될 것으로 전망하고 있다.

레메디의 소형 포터블 엑스레이는 의료진과 환자의 피폭량을 대폭 감소시켰을 뿐만 아니라 기존 엑스레이보다 가볍고 휴대와 이동이 가능해 장소나 공간의 제약 없이 촬영과 진단이 가능하다는 것이 회사 측의 설명이다.

레메디 관계자는 "가격에 민감하고 편리성과 성능을 강조하는 해외국가에서 많은 연락과 제안이 오고 있다"며 "임상을 진행 중인 독일, 이탈리아와 인허가가 진행중인 인도, 중국에서 내년 큰 매출을 기대한다"고 말했다.

