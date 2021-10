국립중앙과학관, 누리호 발사 장면 생중계

21일 오후3시부터 유튜브 채널 통해

[아시아경제 김봉수 기자] 국립중앙과학관은 21일 한국형 우주발사체 '누리호'의 발사에 맞춰 성공적 발사와 독자적 우주 수송 능력을 갖춘 7대 우주 강국 도약을 기원하는 '높이 높이 날아라! 누리의 꿈!' 생방송 행사를 개최한다

발사 예정 시각 1시간전부터 과학관 유튜브 채널 ‘과학관 TV’를 통해 진행한다. 과학관에 전시 중인 신기전, 과학기술로켓, 나로호, 누리호 2단부 실물 엔진 등 전시품을 활용해 과거의 로켓기술, 우주과학 기술발전 세계사, 누리호 성공 기원 물로켓 제작 및 발사, 대한민국의 로켓기술 및 발사체 개발역사 등을 소개한다. 사전 제작된 관람객들의 성공 기원 응원 메시지를 통해 누리호 발사 성공에 대한 국민들의 염원을 보여준다.

또 누리호 발사를 직접 볼 수 있는 장소를 찾아가 방송을 통해 현장 분위기와 국민들의 기대감을 생생하게 중계하고, 발사장면을 원거리에서 촬영해 누리호 발사 순간을 시청자들과 함께할 예정이다.

한편 중앙과학관은 현재 사진전 ‘우리 손으로 여는 우주의 꿈, 누리호’를 개최 중이다. 한국형 발사체 개발 연구진들의 노력을 엿볼 수 있는 사진과 75톤급 엔진 실물을 전시 중이다.

