SK머티리얼즈, 채용 홈페이지 새단장…인재 발굴 프로세스 구축

새로운 채용 홈페이지는 SK머티리얼즈 및 자회사 채용을 희망하는 인재들이 직관적인 인터페이스와 콘텐츠를 통해 각 회사의 채용 공고, 회사의 성장 방향, 각 회사 별 비즈니스 정보 등 다양한 콘텐츠를 쉽고 간편하게 확인할 수 있도록 재구성됐다. 리뉴얼 된 채용 홈페이지는 우수 인재 발굴을 위한 인재풀 확보의 역할은 물론, 대중들에게 기업 정보 전달의 창구로서 기능을 수행할 것으로 기대된다.

홈페이지의 카테고리는 ▲지원하기 ▲SK머티리얼즈 패밀리 ▲라이프 ▲워크 등 총 4가지로 구성됐다. 먼저 '지원하기'의 경우 SK머티리얼즈 전체 자회사의 현재 진행 중인 채용공고를 모두 확인할 수 있으며, 수시로 인재풀 등록이 가능해 채용기간이 아니더라도 인사 담당자가 별도로 우선 검토하는 시스템을 구축했다. 또한 원하는 직무 및 회사를 선택한 후 채용공고 알림 신청이 가능해 원하는 직무의 포지션이 오픈되면 메일이나 알림톡을 통해 해당 공고를 빠르게 받아볼 수 있다.

'SK머티리얼즈 패밀리'는 각 회사의 비즈니스 및 제품 현황, 직무, 사업소 정보 등 회사를 이해하는데 필요한 핵심 정보를 담고 있다. '라이프'와 '워크' 카테고리에서는 SK머티리얼즈와 자회사들의 기업문화와 경영 철학, 그리고 구성원들의 실제 업무 내용 등을 생생하게 담았다.

'구성원의 행복'이라는 SK그룹의 핵심 가치를 기반으로 업무의 자율성, 구성원 성장, 자유로운 소통, 복리후생과 보상 등과 함께 수평적인 기업문화를 상세하게 다뤘으며 구성원들의 생생한 회사 경험을 담은 인터뷰 등을 참고하며 회사 및 직무에 대해서도 알아볼 수 있다.

SK머티리얼즈 관계자는 "새로운 채용 홈페이지는 SK머티리얼즈와 자회사에 관심이 있는 인재들이 회사 지원에 필요한 각종 정보들을 보다 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 설계했다"며 "각 사별 주요 사업과 파이낸셜 스토리, 그리고 기업문화 등 다양한 볼 거리를 통해 지원자들의 진로 및 목표 설정에도 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

