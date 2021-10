6년간 서울경찰 24명 극단적 선택…올해에만 4명 스스로 세상 떠나

[아시아경제 이정윤 기자] 최근 6년 동안 서울경찰청 소속 경찰공무원 24명이 극단적 선택을 한 것으로 확인됐다.

19일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 양기대 의원이 서울청으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 4명이 스스로 세상을 떠났다. 또 2016년 6명, 2017년 5명, 2018년 1명, 2019년 5명, 2020년 3명 등이 극단적 선택을 했다.

양 의원은 서울청이 운영하고 있는 마음건강 프로그램의 실효성에 대해 지적했다. 2021년 8월 기준 서울청의 마음동행센터를 이용한 경찰공무원은 총 831명(2024회), 민간심리상담소 이용 경찰공무원은 775명(1611회)로 나타났다.

양 의원은 "경찰공무원은 돌발적이고 예측할 수 없는 상황에 맞닥뜨리는 경우가 많고 수많은 사람을 만나 직무 스트레스가 특히 심한 직군"이라며 "경찰청에서 운영하고 있는 자살예방대책을 재점검해 경찰관이 직무 스트레스로 세상을 등지는 사례가 없도록 철저하게 대비해야 할 것"이라고 했다.

한편, 전국에서 극단적 선택을 한 경찰관은 2016년 27명, 2017년 22명, 2018년 16명, 2019년 20명, 2020년 24명, 올해 8월 기준 16명 등으로 집계됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr