커피빈, 총 상금 3000만원 건 ‘콩다방게임’ 진행

[아시아경제 문혜원 기자]커피빈코리아가 오는 20일부터 28일까지 9일간 ‘콩다방게임’ 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

이벤트 참여를 위해서는 커피빈 매장에서 음료 주문 시 바리스타가 제시하는 도형 카드 3개 중 하나를 고른 뒤 ‘달고나 음료’ 1잔을 포함해 총 5잔을 마시며 스탬프를 적립해야 한다. 총 5개의 스탬프 적립 후 도형 카드에 성명과 핸드폰 번호를 기재해 매장 포스 앞에 비치된 응모함에 넣으면 이벤트 참여가 완료된다.

커피빈은 이벤트 종료 후 다음 달 12일 커피빈코리아 본사에서 당첨자 추첨을 진행할 계획이다. 커피빈은 무작위 추첨을 통해 세 가지의 도형 중 한 개의 도형을 선정한 뒤 해당 도형 카드 참여자 중 총 다섯 명을 뽑아 각 456만원의 상금을 전달할 예정이다. 이 밖에도 추가 추첨 참가자 1368명에게는 커피빈 애플리케이션(앱)을 통해 아메리카노(S) 쿠폰이 제공된다.

상금 수여식은 다음 달 19일 커피빈 본사에서 진행된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr