에이스침대, 롯데홈쇼핑 광클절 엘라이브서 인기 제품 특가 혜택

전 품목 즉시 할인, 방송 제품 구매 시 적립금 3만원 제공 등 다양한 혜택

[아시아경제 김종화 기자] 대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 롯데홈쇼핑의 최대 쇼핑 행사인 '광클절'에 참여해 라이브 커머스를 실시한다고 밝혔다.

에이스침대는 19일 오후 8시부터 9시까지 약 1시간 동안 롯데홈쇼핑 모바일 TV '엘라이브(Llive)'에서 라이브 커머스를 진행한다. 이번 라이브 커머스는 최근 고객 층에게 인기 있는 채널을 통해 에이스침대 대표 제품을 보여주고, 실시간 Q&A 등을 통해 고객과의 소통을 강화하고자 기획됐다.

이날 라이브 커머스에서는 ▲호텔 스위트룸 같은 디자인으로 신혼부부에게 인기있는 호텔형 침대 BMA-1148 ▲상황에 맞춰 저상형 침대를 분리 혹은 결합해 패밀리 침대로 활용하기 좋은 BMA-1150 ▲세련된 라인으로 편안함을 완성하는 하이브리드 테크 라임(HT-L) ▲서로 다른 체형을 맞춰 안락한 수면환경을 조성하는 하이브리드 테크 블루(HT-B) 등 에이스침대 대표 인기 매트리스와 프레임을 만나볼 수 있다.

에이스침대는 이번 방송에서 인기제품을 포함해 전 품목 최대 16% 즉시 할인, 7% 카드 청구 할인과 엘라이브 방송 노출 제품 구매 시 적립금 3만원을 제공하는 등 풍성한 혜택을 마련했다.

에이스침대 관계자는 "이번 라이브 커머스는 롯데홈쇼핑 광클절을 맞이해 에이스침대의 인기 제품들을 풍성한 혜택과 합리적인 가격으로 만나볼 수 있도록 기획했다"면서 "라이브 커머스를 통해 소비자들이 제품 특장점을 생생하게 전달받고 제품에 대한 궁금증을 해결하길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr