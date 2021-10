與, ‘이재명 조폭 연루설’ 김용판 윤리위 제소…사퇴 요구

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 19일 국정감사에서 이재명 대선 후보(현 경기도지사)의 ‘조폭 연루설’을 제기한 김용판 국민의힘 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소하고 사퇴를 요구하겠다고 밝혔다. 국회 윤리특위는 의원 자격을 심사하는 곳으로 의원을 징계하거나 제명을 의결할 수 있다.

윤호중 원내대표는 이날 오전 국회 국정감사 대책회의에서 “저희 당은 김 의원의 제명을 윤리위에 제소하는 등 책임을 반드시 묻겠다”며 이같이 밝혔다.

윤 원내대표는 “조폭 범죄자의 진술을 국감장에 가져와 면책특권에 기대어 아무 말이나 던진 김 의원은 국민의힘의 현재 수준을 보여준다”며 “이런 것 때문에 면책특권이 있는 것이 아니다”라고 목소리를 높였다.

이어 “여기서 끝이면 국민의힘은 학예회했다는 비난을 듣지 않았을 것”이라며 “이영 의원은 곽상도 의원 아들이 받은 50억 원이 푼돈이라고 해 국민 공분이 엄청나다”며 “50억이 어떻게 푼돈인가. 5억은 0.1푼돈이라는 말까지 나오고 있다”고 비판했다.

당 차원에서 ‘대장동 의혹’을 대응하는 태스크포스(TF)에서도 김 의원 사퇴 요구가 이어졌다. 화천대유 토건비리 진상규명TF 단장을 맡은 김병욱 의원은 이날 2차 회의에서 “면책특권 뒤에 숨지 말고 기자회견을 하고 당당히 수사를 받길 바란다. 아니면 국민에게 고개 숙여 사죄하고 용서를 빌기 바란다”며 “아니면 민주당은 의원직 사퇴를 요구하고 윤리위에 김 의원을 회부하도록 하겠다”고 강조했다.

한준호 원내대변인도 이날 회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “국회의원으로 자격이 없다고 생각하고 윤리위에 제소해 사퇴를 요구할 예정”이라고 전했다. 한 원내대변인은 “아무리 국회의원이 면책 특권이 주어진다고 해도 해서는 안 되는 일이 있다”며 “경찰 고위 간부 출신이 해서는 안 되는 일이 무엇인지 명확하게 보여줬다”고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr