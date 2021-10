보드람치킨, 예비 가맹점주 창업 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 보드람치킨이 가맹점 170호점을 돌파한 가운데 예비 가맹점주들을 대상으로 창업 프로모션을 실시한다고 19일 밝혔다.

보드람치킨은 창업자금 마련, 점포 선정 등 현실적인 문제들로 고민하는 예비 가맹점주에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 프로모션을 기획했다. 프로모션은 올해 말까지 한시적으로 진행되며 이 기간에 신규 가맹계약을 체결할 경우 가맹비 50% 감면, 로열티 면제 혜택을 보장한다.

매장의 경우 배달형과 매장형 두 가지 방식으로 가맹점을 운영할 수 있도록 지원한다. 소자본 배달형 매장은 배달과 테이크아웃이 동시에 가능한 33㎡(10평) 이하 규모의 매장, 고수익 실현 표준매장은 홀, 배달, 테이크아웃이 모두 가능한 매장으로 운영된다.

본사 차원의 다양한 지원 시스템도 마련했다. 다년간의 현장 경험을 보유한 전문가가 가맹 상담부터 상권분석, 인테리어 시공을 지원한다. 또한 오픈을 앞둔 모든 점주를 대상으로 SNS를 활용한 홍보 전략 강의와 온라인 마케팅 교육을 진행한다. 아울러 오픈 후 전담 슈퍼바이저가 매장을 정기적으로 방문해 QCS(Quality Clean Service)를 진행, 가맹점의 안정적인 운영을 돕는다.

