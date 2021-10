JW중외, 통풍치료제 신약후보물질 한국·싱가포르 특허 취득

[아시아경제 이춘희 기자] JW중외제약 JW중외제약 001060 | 코스피 증권정보 현재가 24,650 전일대비 400 등락률 +1.65% 거래량 6,207 전일가 24,250 2021.10.19 09:34 장중(20분지연) 관련기사 JW그룹, 제9회 성천상 시상식 개최눈 건강 지키는 9가지 성분, 하루 한 알로 해결… JW중외 '액티브라이프 눈건강'JW중외, 통풍치료 신약후보물질 'URC102' 제조법 유럽 특허 등록 결정 close 의 통풍치료제 신약후보물질이 한국과 싱가포르에서 특허를 취득했다.

JW중외제약은 자사의 통풍치료제 신약후보물질 'URC102'의 제조기술에 대해 한국과 싱가포르 특허청으로부터 특허를 취득했다고 19일 밝혔다.

이번 특허는 URC102의 주성분이 되는 화합물 제조방법과 이에 사용되는 중간체(intermediate)에 관한 것으로 지난달 유럽에서도 원천기술로 공인받았다. 앞서 지난해 호주, 지난 4월 남아프리카공화국 특허 등록을 완료했고 이외에도 미국, 일본, 중국 등 20여개국에 특허를 출원한 상태다. 경구제로 개발하고 있는 URC102는 URAT1을 억제하는 기전의 요산배설 촉진제로 혈액 내에 요산 농도가 비정상적으로 높은 고요산혈증으로 인한 통풍질환에 유효한 신약후보물질이다.

JW중외제약은 2019년 중국 심시어제약에 중국(홍콩, 마카오 포함) 시장에 한해 URC102 개발 및 판매 권리를 기술 수출했고, 국내 후기 임상 2상 결과를 바탕으로 글로벌 기술이전도 추진하고 있다. 지난 3월 종료한 URC102의 국내 임상 2b상 결과에 따르면 1차와 2차 유효성 평가변수를 모두 충족했고 높은 안전성과 내약성도 확인됐다.

JW중외제약 관계자는 "URC102의 제조방법 관련 특허가 한국을 비롯해 글로벌 시장에서도 원천기술로 인정받고 있다"며 "URC102를 높은 안전성과 우수한 유효성을 겸비한 글로벌 통풍신약으로 개발해 나갈 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr