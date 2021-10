마이더스AI, 일반공모 청약 경쟁률 35대 1…“유상증자 흥행 성공”

[아시아경제 유현석 기자] 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 347 전일대비 8 등락률 +2.36% 거래량 156,170 전일가 339 2021.10.19 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일[특징주]마이더스AI, 美 뉴욕주 기호용 마리화나 합법화 전망에 상승마이더스AI, 주가 559원.. 전일대비 -0.53% close 는 지난 18일 진행된 일반공모 청약에서 최종 청약률 35대 1을 기록했다고 19일 밝혔다. 총 청약 주식수는 약 377만 주로 1주당 발행가액은 265원이다. 이로써 목표로 했던 약 10억원의 자금조달을 완료했다. 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정이다.

이번 유증 흥행은 각 사업부 매출 증가에 따른 흑자 전환에 대한 기대감이 반영된 것을 풀이된다. 마이더스AI는 DLP솔루션(SafePC Enterprise), 보안USB관리솔루션(SafeUSB+), 개인정보보호솔루션(SafePrivacy) 등 정보보안솔루션 사업부의 제품 판매량이 증가해 2분기 개별기준 흑자전환을 달성했다. 회사 측은 업종 특성상 상반기보다는 하반기에 매출이 몰리고 있어 3분기와 4 분기 실적 성장에 큰 기대를 하고 있다

또 마이더스AI가 최대주주로 있는 마리화나 관련 기업 미국 멜로즈패실리티매니지먼트(MFM, Melrose Facility Management,LLC)는 2021년도 상반기 기준 매출 3000만 달러(한화 364억원)을 기록하며 폭발적인 성장세를 이어가고 있다. 회사는 MFM이 올해 약 7천만 달러의 매출을 달성할 것으로 전망하고 있다.

마이더스AI 관계자는 “회사의 성장 가능성을 믿고 유상 증자에 참여해 주신 주주 여러분들께 진심으로 감사드린다"며 앞으로도 "재무구조 개선과 주 사업 및 신규 사업역량을 강화해 주주님들의 기대에 부응하도록 노력하겠습니다”라고 말했다.

