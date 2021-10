대교, 메가존클라우드와 합작법인 ‘디피니션 주식회사’ 설립

에듀테크 기술지원 및 관리 사업모델 확장 계획

[아시아경제 김희윤 기자] 대교는 메가존클라우드와 디지털 교육 플랫폼 및 콘텐츠 개발을 위한 합작법인 ‘디피니션 주식회사’를 설립한다고 19일 밝혔다.

디피니션은 대교의 교육 콘텐츠 사업 역량과 메가존클라우드의 기술력을 바탕으로 대교그룹의 디지털 트랜스포메이션 가속화와 에듀테크 기업으로의 성장을 목표로 설립됐다.

향후 디피니션은 초등 전과목 교과학습을 올인원 디지털 제품 및 통합 에듀 플랫폼으로 구현할 계획이다. 아울러 축적된 노하우를 기반으로 단계적으로 차별화된 디지털 교육 플랫폼 서비스를 선보일 예정이다.

또한, 모듈화된 당사 플랫폼 콘텐츠 제작 등 디피니션의 독자적 디지털 교육 플랫폼 서비스 구축과 써밋, 눈높이 등 대교그룹의 여러 브랜드와의 협업으로 에듀테크 기술지원 및 관리 사업모델을 확장할 계획이다.

김영민 디피니션 CEO는 “국내 대표 교육 기업과 클라우드 기업 간의 합작법인 설립은 양사의 역량을 극대화하고 시너지를 창출해 에듀테크 시장 저변을 확대할 수 있는 교두보가 될 것”이라며 “빠르게 변화하는 교육 환경에 즉각 대응할 수 있는 자사만의 기술과 인프라를 구축하여 에듀테크 시장 공략에 적극 나서겠다”고 밝혔다.

