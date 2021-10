대한전선, 중장기 환경 전략 '그린 2030' 수립…ESG 경영 강화

[아시아경제 우수연 기자]대한전선이 19일 중장기 환경 전략 '그린(Green) 2030' 수립을 발표하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화에 속도를 낸다.

구체적인 내용으로는 친환경 제품 개발 확대와 녹색 구매 프로세스 구축, 국제이니셔티브 탄소정보공개프로젝트(CDP)가입 등을 포함한다. 사업장 인근의 멸종 위기종을 보존하고 생태계 개선을 위한 활동을 추진하는 한편, 대기 및 수질 영향을 최소화하기 위한 환경 관련 시설의 운영도 강화한다. 또한 태양광 발전 설비를 도입해 신재생 에너지 사용량 비율을 지속적으로 확대할 계획이다.

환경에 대한 임직원 인식 개선에도 힘쓴다. 모든 임직원이 '그린 2030'을 생활화 할 수 있도록 사내 전산망에 자료를 공유하고 관련 교육을 지속적으로 진행할 방침이다. 지난 15일 당진공장에서는 임직원 30여명이 참석한 가운데 대한전기협회가 주관하는 '탄소중립 실천문화 조성을 위한 인식 개선' 교육이 진행됐다. 이번 교육을 시작으로 대한전선은 탄소중립을 위한 업무 문화를 조성하고 사내캠페인을 이어갈 예정이다.

대한전선은 지난 5월 전선업계 최초로 ESG 위원회를 설립한 이후 ESG 리포트를 발간하고 공정거래 자율준수 프로그램(CP)를 도입하는 등 ESG 경영의 이행을 위해 다양한 활동을 펼치고 있다.

대한전선 관계자는 "그린 2030은 ESG 경영의 실질적 성과 도출을 위한 구체적인 실행 계획"이라고 설명하며 "향후에도 지속가능한 가치를 창출하고 글로벌 기업으로서의 사회적 책임을 다하기 위해 다각적인 노력을 전개해 나가겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr