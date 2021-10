[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 뚜레쥬르는 SKT의 T멤버십 고객을 대상으로 ‘티데이(T Day)’ 프로모션을 운영한다고 19일 밝혔다.

T멤버십 고객이라면 누구나 20일 오전 9시부터 밤 11시59분까지 뚜레쥬르 매장에서 제품 구매 시 1000원당 300원 할인 혜택을 받을 수 있다. 할인 전 구매 금액 최대 2만원 내에서 멤버십 카드당 1회에 한해 최대 6000원까지 할인받을 수 있으며, 이벤트 기간 내 멤버십 카드당 1회 이용 가능하다.

T멤버십 앱 T Day 안내 페이지에서 ‘매직 바코드’를 활성화한 뒤 결제 시 제시하면 혜택을 제공한다. T멤버십 상시 할인 혜택과 같은 날 이용 가능하며, 결제 1건 당 1가지 혜택만 적용 가능하다. 타 쿠폰·할인, 기프티콘 금액권과 함께 사용할 수 없으며, 온라인 쇼핑몰·배달 앱에서는 적용 불가하다.

