아이원뱅크, IBK제휴몰 오픈기념…다이슨 에어랩 등 경품 제공

기업은행, 아이원뱅크 내 ‘IBK제휴몰’ 오픈 이벤트

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 아이원뱅크 내 ‘IBK제휴몰’ 오픈을 기념해 경품 이벤트를 실시한다고 19일 밝혔다.

‘IBK제휴몰’은 중소기업의 우수한 제품을 홍보해 판촉을 지원하고 아이원뱅크를 이용하는 개인고객에게 다양한 할인혜택을 제공하기 위해 신설됐다. 기업은행을 거래하는 왓챠, 멈칫, 핀즐 등 여러 분야의 생활밀착형 제휴업체들이 참여하고 있다.

이벤트 대상은 IBK제휴몰에서 발급받은 할인쿠폰을 사용해 제휴업체 상품을 1회 이상 구매한 고객이다. 추첨을 통해 총 106명에게 LG스탠바이미, 다이슨 에어랩 등 푸짐한 경품을 제공한다.

또한 IBK제휴몰을 통해 제휴업체 상품을 구매한 고객 중 아이원뱅크에서 예적금, 주택청약을 신규로 가입하거나 기업은행 계좌로 급여를 신규 입금 받은 고객도 이벤트에 참여할 수 있다. 추첨을 통해 세라젬 파우제, 삼성 무풍 큐브 등 경품을 추가로 제공한다.

이밖에 오는 26일, 11월11일, 12월3일 총 3회에 걸쳐 ‘0원딜’ 선착순 이벤트를 진행해 각 회차별 이벤트 응모를 완료한 선착순 1000명에게 빅맥세트, 빼빼로 등 상품 교환권을 지급한다. 기업은행 관계자는 “이번 IBK제휴몰을 통해 기업은행을 거래하는 기업·개인고객 모두가 혜택을 누리게 되길 기대한다”고 전했다.

