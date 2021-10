온라인 서바이벌 '위메프게임' 열린다…최후 1인 최대 2000만원

총 3단계 게임 후 최종 우승자에게 참가자 수 따라 누적된 상금 지급

퀴즈 정답 맞히기·달고나 뽑기·구슬 홀짝 맞히기 등 온라인 게임 진행

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 온라인 서바이벌 게임 '위메프게임'을 개최한다고 19일 밝혔다. 총 3가지 게임을 진행한 후 최종 우승자에게 상금을 지급하는 이벤트다.

25일부터 27일까지 사흘 간 열리는 위메프게임 참가 신청은 24일까지 위메프 앱과 홈페이지를 통해 가능하다. 게임 참가 비용은 무료다.

게임은 매일 1개씩 열린다. 퀴즈 정답 맞히기, 달고나 뽑기, 구슬 홀짝 맞히기 등 3가지 게임이 순서대로 진행된다. 게임 참가 신청자 모두가 첫 번째 게임을 한 후 미션 성공 여부에 따라 다음 게임 진출 여부가 가려진다.

최종 우승자 1인은 최대 2000만원 상금을 받는다. 상금은 이벤트 참가 신청 인원에 따라 정해진다. 게임 참가자당 100원씩 누적 상금이 적립되는 방식이다. 상금은 위메프 무료 포인트로 지급되며 적립일로부터 1년간 위메프 쇼핑 시 현금처럼 사용할 수 있다.

게임 참가자 모두에게 'VIP클럽' 전용 혜택도 제공한다. 전용 특가 상품과 쿠폰, 제휴 카드 이용 시 포인트 적립 등 VIP클럽 상시 혜택과 VIP클럽데이에 참여할 수 있는 기회 등이다. 게임 참가 신청과 동시에 VIP클럽 회원으로 승급되며 내달 30일까지 혜택을 누릴 수 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr