캐롯손보, 학교폭력 피해 보상 '스쿨가드보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 학교폭력에 대비하기 위한 '캐롯 스쿨가드 보험'을 출시했다고 19일 밝혔다.

학교폭력 심의 위원회에서 학폭 피해자로 결정되는 경우에 학교폭력 피해치료비와 피해 처리를 위한 행정사나 변호사 비용을 보장하고, 일상생활 속 상해로 기인한 상해후유장해를 보장한다.

또 학교폭력 상황에서 적절한 초동 대응을 지원하는 행정사 상담을 1회 무료로 제공한다.

보험료를 한번만 납부하면 1년간 계약이 유지되며, 1년 보험료는 10세 남학생 기준 연 1만8000원대, 여학생 기준 연 1만6000원대다.

상해후유장해 최대 3000만원, 학폭피해치료 100만원, 행정사 및 변호사 비용 100만원을 보장 받을 수 있다.

캐롯손보 관계자는 "학교폭력은 광범위하게 일상을 파고들고 있어 피해보상은 물론 초동대응까지 지원하는 캐롯 스쿨가드 보험에 대한 학무모들의 관심이 클 것"이라며 "사회적 이슈에 빠르게 대응할 수 있는 보험 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

