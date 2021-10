제주항공, 다음달 인천~치앙마이 골프 전세기 운항

태국, 백신 접종 완료자 자가격리 면제

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공은 다음달 5일부터 인천~태국 치앙마이 노선에 골프 관광을 위한 전세기 운항을 시작한다고 19일 밝혔다.

인천~치앙마이 노선은 인천국제공항에서 매주 금요일 오후 6시에 출발하고 치앙마이에서는 밤 11시30분에 출발해 다음날 아침 6시20분 인천에 도착하는 일정이다. 인천~치앙마이 노선 전세기는 백신접종을 완료한 해외골프수요를 타깃으로 마련된 골프 여행 상품으로 코로나19 이후 골프 관광 목적의 국내 첫 전세기 상품이다.

제주항공이 운항하는 '태국~치앙마이 아티타야C.C 골프투어'는 치앙마이에서 유일한 정부지정격리 숙소인 아티타야 리조트를 이용하는 상품으로 코로나19로부터 안전한 숙소 이용이 가능하다. 일 최대 36홀 라운드가 가능하며 전 일정 리조트식을 포함하고 있다.

앞서 태국 정부는 다음달부터 코로나19 백신 접종을 완료한 경우 자가격리를 면제해 주는 등 주요 여행 지역에 대한 외국인 입국을 허용하기 시작한다고 밝힌 바 있다. 치앙마이는 태국 수도 방콕에서 북쪽으로 약 700㎞ 떨어진 고대도시로 해발 300m이상의 고산지대에 위치해 날씨가 비교적 선선한 편이다. 번화한 방콕과 달리 산으로 둘러싸인 치앙마이는 한적하고 여유로운 여행이 가능한 도시이다.

해당 상품을 이용하고자 하는 고객은 출발 72시간 전 PCR 영문 음성확인서와 2차 접종 영문 확인서를 지참 해야한다. 예약 및 여행 일정, 주의사항 등의 자세한 내용은 여행사 및 아티타야C.C 홈페이지에서 확인할 수 있다.

제주항공은 "태국을 포함한 해외 주요 국가들의 위드코로나 움직임에 맞춰 노선 허가 신청 등 국제선 재개 준비에 나서고 있다"며 "치앙마이 전세기 취항 외에도 인천~방콕 등 태국 주요 노선 운항을 올해 안에 재개할 계획이다"고 말했다.

