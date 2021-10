블록체인 ESG 경영 속도내는 세종텔레콤

[아시아경제 조슬기나 기자] 세종텔레콤은 19일 정보보호관리체계(ISMS)인증 획득을 토대로 기간통신사로서의 신뢰 제고, 보안 강화와 함께 블록체인 사업에 속도를 낼 계획이라 밝혔다.

서비스형 블록체인 플랫폼(BaaS) ‘블루브릭’(BlueBrick)을 기반으로 블록체인 사업을 영위 중인 세종텔레콤은 대한민국의 대표기간통신사업자로서, ISMS 인증 의무대상자다. 2013년에 최초로 ISMS 인증을 획득한 이후 지난 8년간, 신규 서비스 및 사업 개발 초기부터 정보보호 및 개인정보보호 관련 법령 준수 여부를 검토하며, ISMS 인증을 유지하기 위해 노력해왔다고 회사측은 설명했다.

세종텔레콤은 사업 포트폴리오에 부합하는 ▲정보통신망서비스제공자(ISP) ▲집적정보통신시설(IDC)사업자 ▲정보통신서비스 사업자 분야의 ISMS 인증을 취득한 바 있다. 올해 말 론칭을 앞두고 있는 부산 블록체인 규제자유 특구의 실증 사업인 블록체인 기반 부동산 집합투자 및 수익배분 서비스인 ‘비브릭(BBRIC)’과 의료 마이데이터 서비스 ‘비헬씨(B-Healthy)’ 에 대해서도 오는 연말 앱이 출시된 이후 ISMS인증 획득을 추진 중에 있다.

세종텔레콤은 각각의 실증사업에 주관사와 참여사로 참여해 컨소시엄을 구성, 신용도와 재무안정성, 이용자 보호 노하우, 핵심 경영진의 금융권 운영 경험 보유 등 보안 환경을 구축한 경험과 노하우를 토대로 안전한 블록체인 생태계를 구축하겠다는 목표를 세웠다.

이는 올해를 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 확산의 원년으로 삼겠다는 세종텔레콤의 방침과도 무관하지 않다. ISMS인증은 최근 기업이 진행하는 사업 평가에서 중요한 척도가 된 ESG 평가에서 일부 항목을 대체할 수 있다. ISMS 인증이 기업 내에 정보보호 및 개인정보보호 관련 관리체계가 수립되어 있다는 의미를 갖는 만큼, ESG 중 사회(S) 분야에 해당하는 근거가 되기 때문이다.

앞서 세종텔레콤은 올해 4월에 블록체인 기반 ESG 경영을 선언한 이후, 지난 7월 창립 31주년을 맞아 또다시 한차례 블록체인 사업과 기존 사업의 연계를 통해 지속 가능한 경영이라는 ESG 가치를 창출하고 지역사회와 공유하겠다는 비전을 발표한 바 있다. 블록체인의 투명성과 높은 신뢰성을 활용해 지역사회의 불균형 해소와 상생, 부의 재분배를 중점으로 공유경제를 실행하겠다는 의미다.

유기윤 세종텔레콤 대표는 “세종텔레콤의 ISMS인증은 경영 이념인 정도(윤리)경영의 목적과 책임 그리고 투명경영을 위한 정보보호의 법적 준거성을 확보하기 위함”이라며 “고객 제일 우선 원칙을 근거로 정보보호와 위험 관리를 통한 비즈니스 안정성을 갖추어 투명하고 안전한 서비스 운영에 최선을 다 할 것“이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr