LG화학, 태양광 패널 프레임 만드는 '소재' 판도 바꾼다

기존 금속 프레임 대체할 신규 엔지니어링 플라스틱 소재 개발

알루미늄과 비슷한 내구성에, 절반 이상 가볍고 가격 경쟁력 뛰어나

[아시아경제 김혜원 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 838,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 827,000 2021.10.19 08:43 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株[클릭 e종목] "포스코케미칼, 2023년을 주목해야"LG·SK, 미국서 '배터리 굴기' 일으킨다 close 이 국내 최초로 태양광 패널 프레임에 들어가는 금속을 대체할 플라스틱 소재를 개발했다. 내구성은 알루미늄과 비슷하나 절반 이상 가벼워 태양광 패널 무게를 획기적으로 줄일 수 있게 됐다.

LG화학은 열팽창 수준이 낮아 온도 변화에도 물질의 형태가 그대로 유지되는 PC·ASA 난연 소재인 'LUPOY EU5201'을 개발했다고 19일 밝혔다. 올해 상반기 양산성을 확보하고 3분기부터 본격적으로 제품 판매를 시작했다. LG화학은 태양광 패널 프레임 공급을 기반으로 자동차 내외장재까지 적용 범위를 넓힐 계획이다.

LG화학 엔지니어링소재 사업부장 김스티븐 전무는 "플라스틱 소재의 태양광 패널 프레임은 설치 용이성 등 기존 프레임과 차별화되는 많은 장점을 보유하고 있어 시장 잠재력이 크다"며 "세계 최고 수준의 컴파운딩 기술력을 바탕으로 지속적인 연구개발(R&D) 및 양산 투자를 통해 빠르게 성장하고 있는 태양광 소재 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

태양광 패널 프레임은 태양광 패널의 가장자리에 위치해 외부 충격으로부터 패널을 보호하고 지탱하는 역할을 한다. 건물 외벽, 지붕 등 태양이 직접 내려 쬐는 외부에 장기간 노출되기에 내열성과 부식에 강한 내구성이 요구된다.

LG화학이 이번에 개발한 신소재는 고기능성 엔지니어링 플라스틱 소재로, 기존 알루미늄과 동일한 수준의 내구성을 가지면서도 무게가 절반 정도로 가볍고 가격 경쟁력까지 갖췄다는 평가다. 자외선 노출에 의한 화학 분해를 줄여 제품의 수명을 일반 플라스틱 대비 개선했으며 장기간 자외선에 노출돼도 색상이 유지된다. LG화학 관계자는 "신규 엔지니어링 플라스틱 소재로 대체하면 재료비 감소 효과뿐만 아니라 태양광 패널의 무게가 획기적으로 줄어 운송 및 설치 편의성을 높일 수 있다"고 설명했다.

LG화학은 일반 소비자가 사용한 플라스틱을 재활용한 PCR PC(Post-Consumer Recycled Polycarbonate) 개발 기술을 보유하고 있어 고객사의 요청에 따라 고함량의 PCR 원료를 사용해 친환경 저탄소 제품을 생산할 수도 있다. 이에 추후 폐기되는 태양광 패널 프레임을 수거해 PCR PC로 재생산하는 방안도 검토하기로 했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr