[아시아경제 이지은 기자] 북한 대외선전매체는 최근 남측이 종전선언 문제를 계속 거론하는 것에 대해 '대북 적대시 관점'에서 먼저 벗어나라고 촉구했다.

대외선전매체 '통일의메아리'는 19일 노동당 통일전선부 산하 조국통일연구원의 현철 실장 명의의 글에서 "종전선언 문제는 선후차를 고려하지 않은 것"이라며 이같이 밝혔다.

현 실장은 "남조선이 종전선언 문제를 계속 들고나오고 있다"며 "대립관계를 방치해둔 채 종전을 선언해도 선언문 잉크가 마르기도 전에 대결의 악순환에 빠져들 것"이라고 지적했다.

그는 "누군가 아파트의 기초를 무시하고 10층부터 짓겠다고 한다면 어떤 반응이 일어나겠는가 하는 것은 굳이 물어보지 않아도 잘 알 것"이라며 "종전선언에 앞서 강도적인 이중적 태도, 반(反)공화국 적대시 관점과 정책에서 우선 벗어나는 것이 순리"라고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr