‘연지네 집’서 요즘 인생사진 담아 간다고? 경북 상주 ‘곶감타래’ 앞 가을사진 명소 떠

상주시 “가을 추억 사진은 상주곶감공원에서”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 짙어가는 가을을 담아주는 ‘핫 플레이스’를 찾고 있나요?

경북 상주시 상주곶감공원 내 ‘연지네 집’에 전국에서 인생 사진을 찾아 나선 이들의 발길이 쏠리고 있다.

연지네 집은 ‘호랑이보다 더 무서운 곶감’ 내용의 동화 속 주인공인 연지가 사는 집을 배경으로 꾸며졌다.

상주시는 이번 곶감 수확 시기를 맞아 연지네 집 처마 밑에 감 타래를 매달았다. 주렁주렁 달린 곶감을 배경으로 사진을 찍을 수 있는 ‘인생사진’ 명소로 자리 잡고 있다.

입소문과 사진소문을 타면서 이 마을을 찾는 관광객도 늘고 있다.

연지네 집 외에도 곶감공원 야외에는 호랑이와 할미샘 모형이 있고 바깥 둘레길을 따라 산책로가 만들어져 있다.

또 감락원 실내에는 동화 속 장면을 바탕으로 벽면이 꾸며져 있어 관광객을 정겹게 맞이하고 있다.

강영석 상주시장은 “상주곶감공원이 어린이와 가족이 즐겁게 시간을 보낼 수 있는 힐링 장소 역할을 해 기쁘다”며 “공원을 더 아름답게 꾸며 더욱 많은 관광객이 이용할 수 있도록 하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr