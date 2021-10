[아시아경제 문혜원 기자] 맘스터치는 19일 전국 맘스터치 매장에서 근무하는 ‘맘스비’(MOM‘S BEE·아르바이트 캐릭터)들에게 감사의 마음을 담은 선물 세트를 증정한다고 밝혔다.

캠페인은 맘스터치의 아르바이트 소통 및 상생 지원 프로젝트인 ‘맘스비 감동 캠페인’의 일환으로 마련됐다. 감사 선물 세트는 맘스비들에게 선호도가 높은 ‘싸이버거세트 무료 쿠폰(1매)’과 ‘싸이버거세트 50% 할인쿠폰 5매(지인 선물용)’, 맘스비 유니폼에 부착할 수 있는 ‘맘스비 캐릭터 뱃지’, ‘감사 메시지 카드’로 구성됐다.

감사 선물 세트는 이날부터 전국 1300여개 매장에서 근무 중인 맘스비 전원에게 증정된다. 지급된 제품 쿠폰은 맘스터치앱에서 사용 가능하며, 쿠폰 결제 관련 모든 비용은 본사에서 전액 지원한다.

