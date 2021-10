"협력사 ESG 관리, 선택 아닌 필수"

[아시아경제 최대열 기자] 기업이 협력사 등 공급망의 ESG(환경·사회·지배구조) 관리를 보다 적극 챙겨야 한다는 지적이 나왔다.

오범택 한국생산성본부(KPC) 센터장은 19일 대한상의 ESG 경영포럼에서 "기업의 가치사슬 구조가 복잡해지면서 콩고 코발트광산 아동착취 등 다수의 ESG 리스크가 공급망에서 발생한다"며 "EU를 비롯한 선진국의 규제나 투자동향 또한 기업의 공급망 ESG 관리능력에 초점을 맞춘다"라고 말했다. 이어 "이에 따른 법률리스크는 기존의 부분적이고 간헐적 리스크와는 전혀 다른 차원으로 기업의 사업모델과 지속가능성을 위협할 수 있다"고 덧붙였다.

그는 "대다수 글로벌 기업이 이미 공급망에서의 ESG 관리를 실행하고 있고 있는 가운데 국내기업은 아직 관심 차원에 머무르는 경우가 많다"며 "공급망 ESG 관리는 선택사항이 아니라 기업의 리스크 관리를 위한 필수요건으로 받아들여야 한다"고 말했다.

협력업체의 환경이나 안전, 인권 상황을 살펴 고칠 부분은 고쳐야 한다고 오 센터장은 지적했다. 환경이나 안전이슈는 법제도가 엄격하고 시스템으로 관리가 가능한 반면 야근수당 미지급처럼 법적보호가 느슨한 인권분야를 살뜰히 챙겨야 한다고도 조언했다.

윤덕찬 지속가능발전소 대표는 "‘ESG 금융’이라고 부르는 ‘지속가능 금융’은 다양한 형태로 기존 금융을 변화시키고 있다"며 "ESG 목표 달성에 따라 금리가 변동되는 지속가능연계대출이나 채권이 등장한 게 대표적"이라고 말했다. 윤 대표에 따르면 지속가능연계대출은 올해 1분기 발행액이 97조원으로 지난해보다 3배 늘었다.

전 세계 각지에서 ESG 규제가 강화되고 있는 점도 지적됐다. 김재구 명지대 교수는 "EU는 공급망 내 환경문제, 인권침해 여부를 확인해 개선토록 하는 공급망 실사법도 추진하고 있는데 이는 책임있는 기업행위를 강제화하는 방향으로 국제규범이 바뀌고 있다는 것을 뜻한다"며 "친환경을 고려한 제품을 개발하고 협력사와의 가치생태계를 구축해 상생을 모색해야 한다"고 말했다.

우태희 대한상의 부회장은 "많은 국내 기업이 공급망 ESG 관리가 중요하다고 보고 있지만 아직 구체적인 행동에 나서는 경우는 많지 않다"면서 "대·중소기업이 협력해 전체 공급망 내 ESG경영 수준을 끌어올리고 이를 거래선이나 매출을 늘리는 데 활용해야 한다"고 말했다. 주영준 산업통상자원부 산업정책실장은 "대·중소기업 전체의 ESG 경쟁력을 끌어올리기 위해 ESG 인프라를 확충하겠다"라고 말했다.

