더본코리아 백스비어, MZ세대 취향저격 신메뉴 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 백스비어가 트렌디한 안주 메뉴를 선호하는 MZ세대를 겨냥한 신메뉴 3종(로제떡볶이, 트리플닭튀김, 겉바속촉교자)을 새롭게 선보인다고 19일 밝혔다.

신메뉴는 로제소스, 닭껍질튀김 등 최근 젊은 세대들에게 선풍적인 인기를 얻고 있는 레시피를 백스비어만의 스타일로 재해석해 선보인 것으로, 백스비어 시그니처 주류 ‘원시맥주’와 살얼음 생맥주 ‘빙맥’과의 뛰어난 페어링을 자랑한다.

먼저 로제떡볶이는 매콤하면서도 부드러운 로제 소스를 베이스로 소스가 잘 배어드는 구멍떡과 쫄깃한 중국 당면을 더해 맛과 식감을 모두 만족시켜준다. 트리플닭튀김은 바삭한 ‘닭껍질 튀김’과 오도독한 식감이 인상적인 ‘닭연골튀김’, ‘닭다리살튀김’으로 구성해 다채로운 풍미를 느낄 수 있다. 겉바속촉교자는 풍부한 육즙을 자랑하는 해물육교자를 바삭하게 튀겨 매콤달콤한 칠리소스와 함께 제공해 맥주 안주로 부담 없이 즐길 수 있다.

신메뉴 3종은 전국 백스비어에서 만나볼 수 있으며, 가격은 로제떡볶이가 9000원, 트리플닭튀김이 1만원, 겉바속촉교자가 5000원이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr