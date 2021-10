[클릭 e종목] “한국철강, 비수기에도 실적은 호조”

올 4분기엔 판매량 회복 기대

하나금융투자 "한국철강 목표주가 1만4000원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] 한국철강이 비수기로 분류되는 올해 3분기에도 높은 수익성을 유지할 것으로 전망된다. 올 4분기엔 성수기로 진입하면서 가파른 성장세가 예상된다.

19일 하나금융투자는 한국철강의 올 3분기 매출을 전년 동기 대비 72% 증가한 2554억원, 영업이익을 같은 기간 265.1% 늘어난 324억원으로 추정했다. 이는 각각의 시장 전망치(컨센서스) 2345억원, 323억원에 부합하는 수준이다.

인상된 철근 가격이 3분기 실적에 긍정적 영향을 미친 것으로 풀이된다. 통상적으로 3분기는 여름철인 동시에 9월에 추석 연휴에 따른 조업일수 감소 때문에 비수기로 분류된다. 실제로 한국철강의 3분기 철근 판매량은 전 분기 대비 10.6% 감소한 24만2000톤이다.

그럼에도 국내 생철(철스크랩) 가격이 전 분기 대비 톤당 11만3000원 상승하면서 감소한 판매량을 상쇄했다. 아울러 철근 고시가격과 유통가격이 오르면서 판매단가도 톤당 17만5000원 상승할 것으로 예상된다.

올 4분기엔 판매량도 회복할 것으로 전망된다. 올해 건설향 수요가 호조를 띠는 가운데 성수기인 4분기에 진입했다. 아울러 올해는 추석연휴가 9월에 있었기 때문에 조업일수도 더 늘었다. 이에 하나금융투자는 한국철강의 4분기 판매량을 전년 동기 대비 13.4% 증가한 26만7000톤으로 예상했다.

철근 유통 가격은 강보합을 나타낼 것으로 관측된다. 박성봉 하나금융투자 연구원은 “최근 원료탄 가격 및 해상 운임이 급등하면서 글로벌 생철 가격이 오를 것으로 예상된다”며 “중국의 전기요금 인상 역시 전망되고 있어 철근 수출 가격의 인상 가능성도 높아졌다”고 설명했다.

이에 하나금융투자는 한국철강의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 1만4000원을 유지했다. 전일 종가는 9650원이다.

